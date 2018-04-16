Son Dakika: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Macron'a yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Katar'da gazetecilerin sorularına yanıtladı. "Rejimin terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız" diyen Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Suriye saldırısı ile Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine de "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" diye yanıt verdi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Macron'a yanıt

Bozdağ, Türkiye ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülke. Biz o bölgede bilek güreşine karşıyız" ifadesini kullandı.