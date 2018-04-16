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Son Dakika: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Macron'a yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ' ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğru olanın yanında olmaktır, Rejimin terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız. Türkiye ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülke. Bölgede bilek güreşine karşıyız" dedi.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 10:31
Son Dakika: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Macron'a yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Katar'da gazetecilerin sorularına yanıtladı. "Rejimin terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız" diyen Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ' saldırısı ile ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine de "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" diye yanıt verdi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Macron'a yanıt

Bozdağ, Türkiye ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülke. Biz o bölgede bilek güreşine karşıyız" ifadesini kullandı.

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Son Dakika: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Macron'a yanıt
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