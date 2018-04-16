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Son dakika! Macron'un çıkışına yanıt verdi

Fransa'nın ABD ve İngiltere ile birlikte 'yi vurmasının ardından " ve 'yı birbirinden ayırdık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'ye yönelik saldırının Rusya ve Türkiye'yi (birbirinden) ayırmadı dedi.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 16:14
Son dakika! Macron'un Türkiye çıkışına Rusya yanıt verdi

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Fransa lideri Macron'un, cumartesi sabahı 'nin hedef alındığı operasyonu 'nin desteklemiş olması, 'nınsa kınamasına gönderme yaparak, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" ifadelerini kullanması Peskov'a soruldu.

Peskov Macron'un ifadelerini değerlendirmesi istenince, "Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor" dedi.

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Son dakika! Macron'un Türkiye çıkışına Rusya yanıt verdi
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