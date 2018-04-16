Son dakika! Macron'un Türkiye çıkışına Rusya yanıt verdi

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Fransa lideri Macron'un, cumartesi sabahı Suriye'nin hedef alındığı operasyonu Türkiye'nin desteklemiş olması, Rusya'nınsa kınamasına gönderme yaparak, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" ifadelerini kullanması Peskov'a soruldu.

Peskov Macron'un ifadelerini değerlendirmesi istenince, "Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor" dedi.

Macron'un Türkiye çıkışına Rusya ve ABD'den yalanlama!