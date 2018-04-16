Son Dakika: Putin'den küresel kaos açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye tekrar saldırı yapılması halinde bunun küresel kaosa yol açabileceğini öngördüğü belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, BM sözleşmesini ihlal eden bu tür eylemlerin devam etmesi halinde kaçınılmaz olarak uluslararası ilişkilerde kaosa neden olacağının altını çizdi" denildi.

"SİYASİ ÇÖZÜME ULAŞMA ŞANSI ZEDELENDİ"

Kremlin ayrıca, Putin'in İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı saldırılarının yedi yıllık Suriye çatışmasında siyasi bir çözüme ulaşma şansını zedelediğine karar verdiklerini belirtti.