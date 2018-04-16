Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: Putin'den küresel kaos açıklaması

: Putin'den küresel kaos açıklaması

Rusya Devlet Başkanı , 'nin tekrar vurulmasının küresel kaosa neden olacağını açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklaması ile ABD, ve 'nın Suriye'de yaptığı operasyonun tekrar edilmesi halinde uluslararası ilişkilerde kaosun meydana gelebileceği bildirildi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 11:06
Son Dakika: Putin'den küresel kaos açıklaması

Rusya Devlet Başkanı 'in 'ye tekrar saldırı yapılması halinde bunun küresel kaosa yol açabileceğini öngördüğü belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, BM sözleşmesini ihlal eden bu tür eylemlerin devam etmesi halinde kaçınılmaz olarak uluslararası ilişkilerde kaosa neden olacağının altını çizdi" denildi.

"SİYASİ ÇÖZÜME ULAŞMA ŞANSI ZEDELENDİ"

Kremlin ayrıca, Putin'in İranlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı saldırılarının yedi yıllık Suriye çatışmasında siyasi bir çözüme ulaşma şansını zedelediğine karar verdiklerini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Putin'den küresel kaos açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN