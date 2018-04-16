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Son dakika: 'dan 'cüler için skandal karar!

Son dakika haberi: Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini dile getirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 15:54
Son dakika: Yunanistan'dan FETÖ'cüler için skandal karar!

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 24/7 radyosuna yaptığı açıklamada, 'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtti. Kontonis, "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre Mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan'da yargılanmaları için bir talep gelmedi" dedi.



8 darbeci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçmıştı. Yunan yargısı, 8 darbecinin Türkiye'ye iade edilmemeleri kararını almıştı. Darbecilerin 18 aylık tutukluluk süresi Mayıs ayının başında dolacak.

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Son dakika: Yunanistan'dan FETÖ'cüler için skandal karar!
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