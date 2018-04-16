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Trump'tan ve 'e tepki

Twitter'dan yaptığı açıklamalarla gündemde yerini koruyan ABD Başkanı , ABD faiz artırımı yaparken ve 'i para birimlerini devalüe etmekle suçladı.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 17:21
Trump'tan Rusya ve Çin'e tepki

ABD Başkanı , ABD faiz artırımı yaparken ve 'i para birimlerini devalüe etmekle suçladı.

Trump Twitter'de yaptığı açıklamada "ABD faiz oranlarını yükseltmeye devam ederken "Rusya ve Çin para birimlerinde devalüasyon oyunu oynuyorlar. Bu kabul edilemez!" dedi.

Çin ile devasa ticaret açığını düşürmek için gümrük vergileri getireceğini açıklayan ve müzakereler sürdüren ABD Hazinesi, Cuma günü yayınladığı altı aylık raporda başlıca ticaret ortaklarını para birimi manipülatörleri olarak nitelendirmekten kaçındı.

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Trump'tan Rusya ve Çin'e tepki
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