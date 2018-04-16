Trump'tan Rusya ve Çin'e tepki

ABD Başkanı Donald Trump, ABD faiz artırımı yaparken Rusya ve Çin'i para birimlerini devalüe etmekle suçladı.

Trump Twitter'de yaptığı açıklamada "ABD faiz oranlarını yükseltmeye devam ederken "Rusya ve Çin para birimlerinde devalüasyon oyunu oynuyorlar. Bu kabul edilemez!" dedi.

Çin ile devasa ticaret açığını düşürmek için gümrük vergileri getireceğini açıklayan ve müzakereler sürdüren ABD Hazinesi, Cuma günü yayınladığı altı aylık raporda başlıca ticaret ortaklarını para birimi manipülatörleri olarak nitelendirmekten kaçındı.