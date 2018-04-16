“Türkiye’ye daha çok destek verilmeli”

Türiye'ye
bugün yapacağı ziyaret öncesi Brüksel
'de Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Hiçbir NATO müttefiki Türkiye
kadar terör saldırısına maruz kalmamıştır. Aynı zamanda 2016'da Türkiye başarısız bir darbe girişimi yaşamıştır. Tüm müttefiklere Türkiye'ye daha fazla destek sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşeceğini kaydeden Stoltenberg "Türkiye birçok nedenden dolayı çok değerli ve kilit bir müttefik olduğu için Ankara
ziyaretimi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye
'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı boyunca benimsediği şeffaf tutumu da memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.