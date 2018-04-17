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'den skandal rapor: 'ye terör örgütü diyemediler

Avrupa Birliği () Komisyonu bir buçuk yıl aradan sonra Türkiye raporunu açıklarken, Türkiye'ye karşı mesnetsiz eleştiriler geldi. Rapor yayınlanmadan belgenin bir kısmına ulaşan SABAH, Komisyon'un raporunda 'nün terör örgütü olarak tanımlandığı iddiasının doğru olmadığını bildirmişti. Rapor FETÖ'nün tarafından terör örgütü kabul edilip darbe teşebbüsünden sorumlu tuttuğu belirtiliyor.

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 17:56 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 18:11
AB'den skandal rapor: FETÖ'ye terör örgütü diyemediler

'den (OHAL) dolayı eleştirilirken, Türkiye'nin bu eleştirilere karşı insan hakları konusundaki fasılların açılması talebine değinilmiyor.

Brüksel ve Ankara arasındaki Göç Anlaşması'nı öven , uygulanan mutabakatın olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini söylüyor.

AB'den skandal rapor: FETÖ'ye terör örgütü diyemediler

AB Komisyonu raporunda Türkiye'nin 2017 yılında kaydettiği ekonomik büyümenin altı çizilirken, darbe girişimi sonrasındaki ekonomik küçülmenin başarılı bir şekilde güçlü büyümeye çevrilmesi takdir edildi. Ekonomi alanında AB mevzuatına uyum sağlanması konusunda da ilerleme kaydedildiği aktarılan raporda, Türk ekonomisinin "ciddi ilerleme" kaydettiği ve işleyen bir serbest pazar ekonomisi olduğu ifade edildi.

2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

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AB'den skandal rapor: FETÖ'ye terör örgütü diyemediler
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