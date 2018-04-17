Ankara Olağanüstü Hal'den (OHAL) dolayı eleştirilirken, Türkiye'nin bu eleştirilere karşı insan hakları konusundaki fasılların açılması talebine değinilmiyor.

Brüksel ve Ankara arasındaki Göç Anlaşması'nı öven AB, uygulanan mutabakatın olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini söylüyor.

AB'den skandal rapor: FETÖ'ye terör örgütü diyemediler

AB Komisyonu raporunda Türkiye'nin 2017 yılında kaydettiği ekonomik büyümenin altı çizilirken, darbe girişimi sonrasındaki ekonomik küçülmenin başarılı bir şekilde güçlü büyümeye çevrilmesi takdir edildi. Ekonomi alanında AB mevzuatına uyum sağlanması konusunda da ilerleme kaydedildiği aktarılan raporda, Türk ekonomisinin "ciddi ilerleme" kaydettiği ve işleyen bir serbest pazar ekonomisi olduğu ifade edildi.