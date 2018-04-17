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açık açık hedef gösterdi!

ordusu, ’deki askerlerinin uydu fotoğraflarını dünyayla paylaştı. İsrail'de yayın yapan haber sitesi Ynet, İsrail’in yeni hedeflerinin bunlar olduğunu ve 18 Nisan’daki kutlamalarına zarar gelmesi durumunda vurulabileceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 12:17
İsrail açık açık hedef gösterdi!

Geçen hafta 'nin Humus kentinde 7 lının ölümüyle sonuçlanan bombardımanın ardından, İran'ın misilleme yapmakla tehdit ettiği , karşı saldırıya geçti. İsrail ordusu, Suriye'deki İran 'nın uydu fotoğraflarını dünyayla paylaştı. İran'ın bölgede savaş uçakları olmadığı, ancak Devrim Muhafızları'nın füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı planladığı iddia edildi.

18 NİSAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARINA ZARAR GELMEMESİ İÇİN

İsrail'de yayın yapan haber sitesi Ynet'e konuşan kaynaklar, 18 Nisan'daki kutlamalarına zarar gelmemesi için her türlü saldırının yapılabileceğini belirtti.

İSRAİL, İRAN ASKERLERİNİ HEDEF ALDI

İsrail resmi olarak Suriye'deki saldırıyı üstlenmese de, Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer İsrail'in ilk kez Suriye'deki İran askerlerini doğrudan hedef aldığını kabul etti.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve GolanTepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Hangi ülkenin kaç askeri var?

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İsrail açık açık hedef gösterdi!
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