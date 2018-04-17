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’un durumu ağırlaştı

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Giriş Tarihi: 17.4.2018
Barbara Bush’un durumu ağırlaştı
'nin eski başkanlarından George H. W. Bush'un eşi ve yine eski başkanlardan George W. Bush'un annesi 'un hastanedeki tedavisinin sonuçsuz kalması nedeniyle eve çıktığı bildirildi. 1989-1993 arasında görev yapan ABD Başkanı George W. Bush ile evli olan 93 yaşındaki Barbara Bush'un, durumunun ağırlaşmasının ardından tedaviyi reddettiği ve evde istirahat etmek için hastaneden çıktığı belirtildi. 73 yıllık evlilik süresiyle ABD tarihinin en uzun süre evli kalan başkan çifti olan Bush Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ailesi ve sevenilerinin Barbara Bush'un yanında olduğu bildirildi.
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Barbara Bush’un durumu ağırlaştı
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