Barbara Bush’un durumu ağırlaştı

ABD
'nin eski başkanlarından George H. W. Bush'un eşi ve yine eski başkanlardan George W. Bush'un annesi Barbara Bush
'un hastanedeki tedavisinin sonuçsuz kalması nedeniyle eve çıktığı bildirildi. 1989-1993 arasında görev yapan ABD Başkanı George W. Bush ile evli olan 93 yaşındaki Barbara Bush'un, durumunun ağırlaşmasının ardından tedaviyi reddettiği ve evde istirahat etmek için hastaneden çıktığı belirtildi. 73 yıllık evlilik süresiyle ABD tarihinin en uzun süre evli kalan başkan çifti olan Bush Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ailesi ve sevenilerinin Barbara Bush'un yanında olduğu bildirildi.