Beyaz Saray’dan Macron’a yalanlama

Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'un Suriye hakkındaki açıklamalarına ABD'den yalanlama geldi. Ülkesinde BFMTV ve Mediapart tarafından canlı yayımlanan özel programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ı "Suriye'de kalma konusunda ikna ettiğini" söyledi. Son günlerde ülkesinde sıkça protestolarla karşılaşan ve bu durumu dış politika ile toparlamaya çalıştığı yönünde yorumlar yapan Macron ayrıca "Tweetleri nedeniyle işler coşunca, saldırının Suriye'deki kimyasal silah tesisleriyle sınırlandırılmasına da Trump'ı biz ikna ettik" dedi. Macron'un açıklamalarına ABD'den ilk tepki Beyaz Saray
'dan geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. ABD'nin amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ
'ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız" dedi. Macron, Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından ise "Ben ABD'nin Suriye'de askeri amaçla uzun süre kalacağını söylemedim" diyerek açıklamasını düzeltti. Macron'un Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin ifadelerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik operasyonu nedeniyle Rusya ve Türkiye'nin ayrılmadığını söyledi. İSRAİL'DEN İTİRAF İsrail
'den askeri bir yetkili, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri üssüne düzenlenen ve 7 İran askerinin ölümüne neden olan saldırının sorumluluğunun ülkesine ait olduğunu doğruladı. New York Times
gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir İsrailli askeri yetkili geçen hafta Humus'taki T-4 askeri üssüne düzenlenen saldırının sorumluluğunun ülkesine ait olduğunu belirtti. 'SALDIRI TEZGÂHLANDI'
Esad'ın Siyasi ve Medya Danışmanı Buseyna Şaban, füzelerin kendilerine zarar vermediğini ileri sürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajında "(Duma'daki kimyasal saldırı) Yaşanan şey, tezgahlanmıştır. Açıkça konuşmak gerekirse onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haberlere ve sosyal ağlara dayanıyor" dedi. İran basını ise ABD'nin operasyonda vurulan noktalardan birinin Şam'da bulunan kanser ilacı üretme merkezi olduğunu ileri sürdü.