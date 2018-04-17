Esad rejimi, Humus'ta saldırılara başladı

Esed rejimi ve destekçileri, Doğu Guta 'dan sonra Humus 'ta abluka altında tuttukları bölgeleri ele geçirmek için operasyon başlattı - Rejim güçleri, son 3 günde Humus'un kuzeyinde 6 noktayı ele geçirdi

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, Suriye'de Humus ilinin kuzey kırsalında abluka altında tuttukları bölgelere operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 6 nokta ele geçirildi.

Esed rejimi ve destekçileri, başkent Şam'da Doğu Guta'nın kontrolünü sağladıktan sonra, ülkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuşatma altında tuttuğu alanlara yöneldi.

6 NOKTAYI ELE GEÇRİDİ

Humus'taki, rejim güçleri son 3 günde Vadi el Hubbiye, Vadi el Kurbat, Ardul Casiye, Ard Kabir eş Şeyha, Zahrat Cebabi ve Zahrat Cesiye köylerini ele geçirdi.

Rejim güçleri kara operasyonuyla eş zamanlı olarak Humus ilinin kuzey kırsalındaki Telbise ve Rastan ilçeleri ile Malluk kampı, Deyr Ful, Müşrefiye, Zarafani, Tirmala gibi sivil yerleşimlere yoğun uçak, top ve roket saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklar, rejimin öncelikli hedefinin Halep'i Humus'un kuzeyine bağlayan Salamiye yolunun güvenliğini sağlamak olduğunu ifade ediyor.

Rejim ve destekçileri böylece söz konusu yol üzerinden yığınak yaparak muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alanı ele geçirmek için geniş bir operasyon başlatmayı amaçlıyor.

Humus'un kuzeyinde 200-250 bin kişi, 5 yıldır abluka altında tutuluyor.

Rejim, Şam'daki Doğu Guta bölgesini 5 yıllık sıkı kuşatma ve yoğun saldırıların ardından geçen hafta ele geçirmişti.