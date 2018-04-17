Esad rejiminden üslerine saldırı iddiası

Suriye'deki Esad rejimi, Humus'taki T 4 ve Şayrat hava üslerine yabancı güçlerce füze saldırısı yapıldığını iddia etti - ABD, saldırı iddiasını reddederken İsrail açıklama yapmaktan kaçındı Beşşar Esed rejimi, bazı hava üslerine yabancı güçler tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR DENİLDİ

Rejimin haber ajansı SANA, saat 04.00 sularında Humus'taki T 4 hava üssüne füze saldırısı düzenlendiğini, ölü ve yaralıların olduğunu öne sürdü.

ABD YALANLADI, İSRAİL SESSİZ

Rejim kaynakları, yine Humus'taki Şayrat üssüne saldırıldığına ilişkin iddialar ortaya attı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood, "Bizim yaptığımıza dair haberler doğru değil. Suriye'de herhangi bir hava saldırısı yaptığımızı teyit edemem." ifadesini kullandı. İsrail ordusu sözcülüğü ise bu konuda açıklama yapamayacaklarını belirtti.

HER İKİ ÜSTE DE İRAN GÜÇLERİ BULUNUYOR

T 4 ve Şayrat, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üsler olarak biliniyor. Her iki üste de İran güçleri bulunuyor.