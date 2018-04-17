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rejiminden üslerine saldırı iddiası

, İngiltere ve Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği askeri müdahalenin ardından ABD Başkanı "görev tamamlandı yeni bir saldırı yapılmayacak" açıklamasında bulunmuştu. rejiminden bunu yalanlayan bir idda ortaya atıldı. Esad rejimi Humus'ta bulunan hava üslerine yabancı güçlerce müdahalede bulunulduğunu iddia etti. Bu iddiaya yönelik ABD'den gelen yanıtta kendilerinin bir müdahalede bulunduklarını teyit edemeyeceklerini belirtt. konu hakkında açıklama yapamayacaklarını kaydederken şüpheleri üzerinde topladı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 10:24
Esad rejiminden üslerine saldırı iddiası

Suriye'deki rejimi, Humus'taki T 4 ve Şayrat hava üslerine yabancı güçlerce füze saldırısı yapıldığını iddia etti - , saldırı iddiasını reddederken açıklama yapmaktan kaçındı rejimi, bazı hava üslerine yabancı güçler tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR DENİLDİ

Rejimin haber ajansı SANA, saat 04.00 sularında Humus'taki T 4 hava üssüne füze saldırısı düzenlendiğini, ölü ve yaralıların olduğunu öne sürdü.

ABD YALANLADI, İSRAİL SESSİZ

Rejim kaynakları, yine Humus'taki Şayrat üssüne saldırıldığına ilişkin iddialar ortaya attı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood, "Bizim yaptığımıza dair haberler doğru değil. Suriye'de herhangi bir hava saldırısı yaptığımızı teyit edemem." ifadesini kullandı. İsrail ordusu sözcülüğü ise bu konuda açıklama yapamayacaklarını belirtti.

HER İKİ ÜSTE DE İRAN GÜÇLERİ BULUNUYOR

T 4 ve Şayrat, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üsler olarak biliniyor. Her iki üste de güçleri bulunuyor.

Ülkelerin donanma güçleri

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Esad rejiminden üslerine saldırı iddiası
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