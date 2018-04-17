FETÖ'cü senatör papaza koştu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Brunson'un, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten 15 yıla, 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 35 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

ÖRGÜT DESTEKÇİSİ İZMİR'DE

Akşam'ın haberine göre Brunson'un yargılanmasını izlemek için ABD'li gazeteciler ve senatör ile yakınları da duruşmaya geldi. Duruşmaya gelen senatörün FETÖ destekçisi Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis olduğu ortaya çıktı. Brunson'un eşi Norine Lyn Brunson, ABD'li senatör Thom Tillis ve ABD İnanç Özgürlüğü Elçisi Sam Brounbeck duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu.

ABD'li senatör Thom Tillis

'FETÖ İNANCIMA HAKARET'

ABD'li rahip Brunson savunmasında tanrının hizmetlisi olduğunu ve 1993'te eşiyle Türkiye'ye taşındıklarını söyledi. Brunson, "Tek gelme nedenim, İsa Mesih'i anlatmak ve ona öğrenci yetiştirmekti. 2000'de, İzmir'e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi'ni açtım. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum. FETÖ, benim inancıma bir hakaret. Ben Hıristiyan bir din adamıyım. Ben İslami bir harekete katılmadım" dedi.

AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Öğle arasından sonra savunmasını vermeye devam eden ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bir anda ağlamaya başladı. Kısa süreli fenalık geçiren Brunson, yerine oturtuldu.

"TÜRKİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIM"

İfadesinde, FETÖ'nün 'Ege Bölgesi imamı', firari Bekir Baz'ı tanımadığını ve irtibatının olmadığını da iddia eden Brunson, "Terör örgütü PKK ile de irtibatım yok. PKK'lıların yurt dışına çıkışına yardım etmedim. 13'üncü kabile ve Kürtlerin kutsal olduğu yönündeki ifadelere gelince, 2 yüksek lisansım var, doktoram var. Ben bu inancı duymadım. Kürtler için Kürdistan kurmak istemem, tamamen yalandır. Casusluk ve istihbaratçılık yapsam ve yakalansam bu lekedir kiliseye. Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yanayım" dedi.

SURUÇ'A DİNİNİ ANLATMAYA GİTMİŞ

Brunson, Suruç'a, bu bölgeye gelen mültecilere Hıristiyanlığı anlatmak, tebliğ görevinde bulunmak için gittiğini, sadece Kürtler ile değil; Arap ve Türkmenler ile de görüştüğünü ileri sürdü. Brunson, ayrıca FETÖ'nün şifreli haberleşme programları 'ByLock' ve 'Eagle'ı kullanmadığını da iddia etti.

DARBE MESAJLARINA 'ÇEVİRİ YANLIŞ' DEDİ

'Tutuklu sanık Brunson, iddianamede yer alan, görüştüğü ABD'li askere darbe girişimi sonrası 21 Temmuz 2016 tarihinde gönderdiği mesajdaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi; ancak bu sefer çok geçti ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" sözlerini hatırlatıp, şunları kaydetti: Mesajın çevirisi yanlış. Yazışma, sosyal politik bir durum değerlendirmesiydi. Ruhsal bir şey bu. Kutsal kitapta böyle her kötü durumu tanrı iyiye dönüştürüyor.

TEK ADAM SORUSU BOCALATTI

Mahkeme başkanının "Mesajlarında bahsettiğin tek adamdan kastın kimdir?" sorusuna ise Brunson, "Benim dediğim CHP'nin dediği şey. CHP, MHP, AK Parti'yi tek bir kişi yönetirse" dedi.

Ekim 2011'de yedi ABD'li siyasetçiyle FETÖ'nün organize ettiği Türkiye gezisine katılan Tillis, o tarihten bu yana terör örgütünün ABD'de en büyük destekçisi.

DARBECİLERİ KONGREDE SAVUNDU

Senatör Tillis, örgütün Amerikan Kongresi'ndeki lobi çalışmalarını yapan Türk Amerikan İttifak'nın (TAA) 2015 Mart'ında düzenlenen yemeğine de katılarak FETÖ derneğinin "pozitif rolüne" vurgu yaparak övmüştü. Aynı yemeğe CHP'nin FETÖ ile arasında köprü vazifesi gören Milletvekili Aykan Erdemir de yer almıştı.

- TIllIs aynı ay içerisinde Türkiye'de FETÖ üyelerine yapılan baskılar ve genel olarak hak ihlalleri gibi gerekçelerle dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'e mektup yazan 74 senatör arasında da yer aldı. 2015 Mayıs'ta Washington'da düzenlen FETÖ'nün 13. Uluslararası Dil ve Kültür Festival'ine de katılarak katılımcı öğrencilerle selfie çektirmişti.

- TIllIs geçtiğimiz yıl ABD Kongresi'nde gerçekleşen ve 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasının konuşulduğu "Türkiye'de hukukun zayıflamasının kurbanları" başlıklı oturumda da konuşmuş ve Brunson'un ve FETÖ'den tutuklanan 60 bin kişinin tutuklu olmasını eleştirmişti.

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına devem edildi

FETÖ VE PKK İLE BİLEREK İŞ BİRLİĞİ YAPTI

- Brunson, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işleyerek, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığına iddianamede yer verildi.

- FETÖ'nün üst düzey üyeleri 'Ege Bölgesi imamı' firari Bekir Baz, yardımcısı Murat Safa ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'la da görüşmeler yapıp, strateji belirledi.

- İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptı ve sadece Kürtler'in alındığı 'Mesihin Kürdi Kilisesi'ni kurdu.

- 2013 Gezi eylemleri ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği e-maildeki 'Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız' ifadesini mesaj olarak kullandı.

- İddianamede Brunson'un fikir birliği yaptığı arkadaşlarından birinin, 2011'de tartıştığı Türk vatandaşına, "Polis şefi Emre Uslu ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibidir, onların sahibi de Amerikalılardır" dediği belirtildi.