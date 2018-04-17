O ülkede herkes çiğ et yiyor

Etiyopyalılar yüzyıllardır devam ettirdikleri çiğ et yeme alışkanlıklarından doktorların uyarıları ve ülkede gittikçe yayılan fast food kültürüne rağmen vazgeçmiyor. Hem kırsalda hem de şehirdeki lokanta, kasap ve barlarda servis edilen çiğ et, ülkeyi ziyaret eden yabancıları şaşırtıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde garip karşılanabilecek bu yemek kültürü, Etiyopya'da yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin ağzını sulandırıyor. Çiğ et tüketen ve sağlık sorunları yaşayanlar, her ne kadar doktorlar tarafından uyarılsa da aynı zamanda bir "statü ve zenginlik" göstergesi olan bu alışkanlığından vazgeçemiyor.