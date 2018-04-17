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O ülkede herkes çiğ et yiyor

'da ilginç bir alışkanlık bulunuyor. Ülkede yaşlı genç herkes çiği et yiyor. Çiğ et yemenin bir zenginlik ve statü belirtisi olduğunu iddia eden halk çiğ etin sağlık sorununa yol açmayacağına inanıyor

Giriş Tarihi: 17.4.2018 13:08 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 13:08
O ülkede herkes çiğ et yiyor

lılar yüzyıllardır devam ettirdikleri çiğ et yeme alışkanlıklarından doktorların uyarıları ve ülkede gittikçe yayılan fast food kültürüne rağmen vazgeçmiyor. Hem kırsalda hem de şehirdeki lokanta, kasap ve barlarda servis edilen çiğ et, ülkeyi ziyaret eden yabancıları şaşırtıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde garip karşılanabilecek bu yemek kültürü, Etiyopya'da yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin ağzını sulandırıyor. Çiğ et tüketen ve sağlık sorunları yaşayanlar, her ne kadar doktorlar tarafından uyarılsa da aynı zamanda bir "statü ve zenginlik" göstergesi olan bu alışkanlığından vazgeçemiyor.

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O ülkede herkes çiğ et yiyor
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