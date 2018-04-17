Ölümünden 41 yıl sonra konser verecek!

41 yıl önce hayatını kaybeden Yunan asıllı Amerikalı opera divası Maria Callas
'ın görüntüleriyle konserler düzenlenecek. Callas, 25 Kasım'da Londra'da, 26 Kasım'da Amsterdam'da 27 Kasım'da Brüksel
'de ve 28-30 Kasım'da Paris
'te ve 1 Aralık'ta Lyon'da hologramla konser verecek. Belçika
'da konserler ve etkinlikler düzenleyen GraciaLive isimli şirket 1977'de 53 yaşındayken hayatını kaybeden Callas'ın görüntüsünün 3D projeksiyon yöntemiyle sahne üzerinde oluşturulacağını açıkladı. Brüksel Güzel Sanatlar Merkezi'nde (BOZAR) Hologram tekniği sayesinde Callas'ın sesi 60 müzisyenden oluşan senfoni orkestrasıyla dinlenebilecek. Konserde Callas'ın orijinal eserleri kullanılacak ve orkestra ile entegre edilecek.