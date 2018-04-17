Pentagon teröristler için 2019 bütçesinden silah istedi

Suriye'den çekilme tartışmalarının sürdüğü ABD'de Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon
), 2019 bütçesinde Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60 ila 65 bin kişilik bir gruba silah ve mühimmat talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Pentagon, şubat ayında 2019 mali yılı için Kongre'ye sunduğu savunma bütçesinde, Suriye'de DEAŞ karşıtı mücadele kapsamında iş birliği yaptığı gruplara 300 milyon dolarlık silah desteği talebinde bulunmuştu. Bütçede ayrıca sınır güvenliği için söz konusu gruplara 250 milyon dolar bütçe desteği isteyen Pentagon, miktarların detayları ile ilgili belgeleri paylaşmamıştı.