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Putin, Nazarbayev ile 'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı , Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ’yi görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 17:19
Putin, Nazarbayev ile Suriye'yi görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki lider yaptığı telefon görüşmesinde 'deki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, "Liderler, kısa bir süre önce ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yaptığı füze saldırısını kınadılar" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, her iki liderin, bu saldırgan eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (GK) yaptırım kararı olmadan, BM tüzüğü, uluslararası hukuk kuralları ve normlarının doğrudan ihlal edilerek gerçekleştiğini vurguladığı kaydedildi.

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Putin, Nazarbayev ile Suriye'yi görüştü
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