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Rus milletvekili: Erdoğan'ı örnek almamız lazım

parlamentosu alt kanadı Duma Savunma Komisyonu Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Şerin, ulusal çıkarların korunması için Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın mücadelesinin örnek alınması gerektiğini kaydetti.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:20
Rus milletvekili: Erdoğan'ı örnek almamız lazım

Rus resmi televizyonu 1.Kanal canlı yayın programında konuşan milletvekili Şerin, ABD'nin 'yı hedef adığına işaret etti.

"ERDOĞAN GİBİ MÜCADELE ETMEZSEK ABD'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKAMAYIZ"

Rus milletvekili, "Yaptırımlarla en iyi şekilde mücadele etmemiz için kendi ekonomi ve paramızı güçlendirmemiz lazım. Hatırlatmam lazım ki bazı ülkeler Rusya'yı ticari partner olarak kaybetmek istemiyor. Amerika "tokat" için 2 ülkeyi düşünüyordu: Suriye ve . Ve ABD Rusya'nın üsleri bulunduğu Suriye'yi tercih etti. ABD'nin yaptırımları daha da artacak.

ABD'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKMAMIZ İÇİN...

Eğer Erdoğan gibi mücadele etmezsek ABD'yi devre dışı bırakmamız zor olacak. Erdoğan darbe girişimini yapanlara karşı sert şekilde mücadele ediyor. Çıkarlarımızı korumamız için Erdoğan'ın bu sert mücadelesini örnek almamız lazım. Eğer biz de ABD ve onun işbirlikçilerine karşı böyle bir mücadele edersek Washington sakinleşir" dedi.

Şerin daha önce Hava Komandoları Birliği'nde yüzbaşı olarak görev yaptı.

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Rus milletvekili: Erdoğan'ı örnek almamız lazım
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