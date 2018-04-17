Ruslar harekete geçti, dünya alarmda

Suriye operasyonunun ardından gözler Rusya'nın tepkilerine çevrilmişken, Rusların siber saldırı hazırlığı içinde olduğu ve bu bağlamda dünya genelinde çok sayıda route'u (yönlendirici) hack'leyerek kamu kurumlarına, büyük şirketlerin veritabanına ve kritik önemde görülen internet servis sağlayacılarına sızmayı planladığı ortaya çıktı.

RUSYA SİBER SALDIRI HAZIRLIĞINDA

ABD ve İngiltere'de yetkililer Rusya'nın siber saldırı hazırlığında olduğunu ve devlet kurumları ve hatta evlere kadar pek çok kritik noktaya saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Rus hacker'ların dünya genelinde milyonlarca bilgisayara girmeyi planladığı belirtilirken, router (yönlendirici), switch ve güvenlik duvarlarını aşarak sistemleri savunmasız bırakmayı planladığı kaydedildi.

'ZOMBİ' PLANI

Rusların sadece sistemleri çökertmek için saldırı düzenlemediğini belirten yetkililere göre uzun vadede hacker'lar sadece kişisel bilgileri çalmayı planlamıyor; aynı zamanda yakın gelecekte yapacağı saldırılar için sızdığı bilgisayarları 'zombi'ye çevirip saldırıda bu bilgisayardan da faydalanmayı öngörüyor.

RUS HACKER'LAR ROUTER'LARI KIRIP MİLYONLARCA BİLGİSAYARA SIZMAYI PLANLIYOR

Aynı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin iletimini sağlayan ağ donanımı olan router yani yönlendiriciler büyük bir güvenlik zafiyetine sahip. Daha önce yapılan çeşitli araştırmalar router'ların pek çoğunda varsayılan şifrelerin 1-2-3-4 gibi çok basit şifrelemelerden oluştuğu, bu router'ların kırılmasının çocuk oyuncağı olduğu vurgulanıyor.

İNGİLTERE SİBER SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Londra yönetimi, Rusya'yla siber savaşa hazırlanıyor. May hükümeti, Rusya'daki bilgisayar ağlarına saldırmak için 1.9 milyar sterlin kaynak ayıracak. The Sunday Times gazetesinin İngiliz istihbarat kurumlarındaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre Londra yönetimi, ülkedeki kilit öneme sahip altyapı tesislerine, özellikle de sağlık kurumlarına Rusya tarafından siber saldırı yapılmasını bekliyor.

Haberde, İngiliz istihbaratının Rusya'nın hükümet üyelerinin, parlamenterlerin ve diğer üst düzey yetkililerinin itibarını zedeleyebilecek bilgileri internete sızdırabileceğinden şüphelendiği de ifade edildi. İstihbaratın bu konuda Başbakan Teresa May'e bilgi verdiği kaydedildi.