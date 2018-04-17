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: İranlı mevkidaşı ile görüştü

İranlı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede Suriye'de tırmanana gerilime vurgu yapıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 16:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, Suriye'deki son durumun yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Kimyasal silahların kullanımı hususunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkati çeken , şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için Türkiye, İran ve Rusya'nın Astana süreci çerçevesinde ortak çaba harcamaya devam etmelerinin önemine işaret ettiler.

Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlenmesinden duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile görüştü
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