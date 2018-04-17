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Turistten korkan doğa harikaları

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Giriş Tarihi: 17.4.2018
Turistten korkan doğa harikaları
Tayland'daki Maya Bay koyunun ve 'deki Boracay Adası'nın geçen hafta bir süreliğine turiste kapatılması kararının ardından, İngiliz BBC televizyon kanalı dünyanın çeşitli bölgelerinde fazla turistten yorulan doğa harikası yerleri haberleştirdi. Bu mekanların arasında İtalya'nın kuzeybatı sahilindeki rengarenk evleriyle ünlü olan Cinque Terre'ye yer verdi. 1999'dan bu yana doğal park olan bu mekan 2012'de Avustralyalı turistlerin toprak kayması nedeniyle yaralanması sonucu bir süre kapatılmıştı. Diğer mekansa Peru'daki Machu Picchu olarak belirtiliyor. 'deki Jeju Adası da 2017'de 15 milyon turistin akın etmesi nedeniyle çöp yığını ve araç trafiğiyle boğuşan bir yer haline gelmiş. Yetkililer, adaya turist sayısının sınırlandırılmasını talep ediyor. 'nın 2016'ya kadar terör örgütü Farc bölgesine dahil olması nedeniyle turizme kapalı olan Cano Cristales bölgesinin de korunmasına çalışılıyor. Bitkilerin suyla birleşmesiyle rengarenk görüntüler oluşturan nehrin aşırı turist ilgisi nedeniyle tahrip olabileceği belirtiliyor.
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Turistten korkan doğa harikaları
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