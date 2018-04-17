Türkiye'den dev atak... İran ve Pakistan ile beraber...

Pakistan ziyareti ile ilgili açıklamalardan bulunan İran Yollar ve Kentsel Kalkınma Bakanı Abbas Akhoundi, İran, Pakistan ve Türkiye arasında transit yol ve bölgesel nakliye koridorunun açılacağını kaydetti. Bakan Akhoundi, komşularıyla olan bütünleşme ilişkisini genişletmenin Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından sıkı bir şekilde vurgulandığını belirtti.

İran ile Pakistan arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapıldığını ifade eden Akhoundi, "İki ülke kara, hava, deniz ve demiryolu alanlarında adil ilişkiler kurduklarından beri iki ülkenin sorumlu yetkilileri bu alanlardaki karşılıklı ilişkileri genişletmek ve geliştirmekle ilgileniyor. Bu konuda yapılan koordinasyon ile İran, Pakistan ve Türkiye üç taraflı bir transit hattını başlatmaya karar verdi" dedi.

Bakan Akhoundi, "Pakistan, Lahor, Quetta ve İslamabad kentlerinde iyi havalimanlarına ev sahipliği yapıyor ve Pakistan'ın dini ve kültürel turistlerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne gitmesi için çok fazla kapasite ve potansiyel var. Dahası İran ve Pakistan arasında bölgesel uçuşun tekrar başlatılması gerektiği, böylece Pakistanlı yolcuların Chabahar, Zahedan, Iranshahr ve Zabol'a rahatça gidebilecekleri konusunda anlaşmaya varıldı" açıklamasında bulundu.