YPG/PKK muhalif Kürtleri alıkoydu

Afrin'den
çıkarılmasının ardından işgal ettiği bölgelerdeki baskısını artıran terör örgütü YPG
/PKK
, kendisine muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyelerini alıkoydu. ENKS, YPG/PKK'lıların, üyelerinden Faysal Yusuf ve Nimet Davut'u geçen hafta evlerinden zorla alarak kaçırdığını belirterek terör örgütünün Zeytin Dalı Harekatı karşısında Afrin'deki başarısızlığını örtmek için bu tür eylemlere başvurduğu vurgulandı. Kaçırılan üyelerden Yusuf'un ENKS çatısı altındaki Reform Hareketi'nin koordinatörü, Davut'un ise Eşitlik Partisi'nin sekreteri olduğu belirtiliyor. YPG/PKK mensuplarına, ENKS yetkililerinden İbrahim Bıro ve Fuat Aliko'yu da Afrin yerel meclisinin kurulmasındaki rolleri nedeniyle yakalama emri vermişti. Bıro'nun yakınları da kaçırıldı. ÖNCELİK GÜVENLİK
Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO
) birlikleri, Afrin'de güvenliği güçlendirmek için arama tarama ve mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor. TSK ve ÖSO, YPG/PKK'lı teröristlerin daha önce gizlendiği Hasan Deyra Dağı
'ndaki tünel ve sığınaklara yönelik operasyon başlattı. Operasyona katılan ÖSO komutanlarından Ebu Cuma, "ÖSO olarak Türk ordusundaki kardeşlerimizle Hasan Deyra Dağı'nda arama tarama faaliyetlerinde bulunuyoruz. Birazdan dağın eteklerinde çalışmalara başlayacağız" dedi.