2 bin dolar bahşiş bıraktı

ABD'nin Seattle kentindeki Boka Restoran çalışanları, cömert bir müşteri sayesinde büyük mutluluk yaşadı. İsmi sadece Mike olarak açıklanan bir milyoner, yemek yedikten sonra kasada 300 dolar (yaklaşık bin 200 TL) bahşiş bıraktı. Bununla da yetinmeyen Mike, ardından mutfağa giderek restoranda çalışan 17 kişiye 100'er dolar (toplamda 6 bin 970 TL) daha bahşiş bıraktı. Çalışanlar da ellerinde bahşişleri ve kendilerine toplamda 2 bin dolar bahşiş
bırakan Mike'ın "Hayatımda yediğim en lezzetli yemekti" notunu sosyal medyadan paylaştı. DIŞ HABERLER