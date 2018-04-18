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ABD, 'ya yaptırımları erteleyecek!

yönetiminin 'nın Washington Büyükelçiliği'ne yakın gelecekte yeni yaptırım uygulanmayacağına dair bildirimde bulunduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 14:48
ABD, Rusya'ya yaptırımları erteleyecek!

Sputnik'e konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa göre , ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları erteleme kararıyla ilgili Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne bildirimde bulundu.

YAKIN GELECEKTE YAPTIRIMDA BULUNMAYACAK

Kaynak, bildirime göre ABD'nin Rusya'ya yakın gelecekte yaptırım uygulamayacağını kaydetti.

gazetesine konuşan ABD yönetiminden bir kaynak, Trump'ın yaptırım kararını şimdilik askıya aldığı belirtmişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, CBS'ye yaptığı açıklamada Washington'ın Rusya'ya dönük yeni yaptırımlar uygulayacağını, yaptırımların kapsamının ise pazartesi (önceki gün) açıklanacağını söylemişti.

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ABD, Rusya'ya yaptırımları erteleyecek!
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