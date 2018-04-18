ABD’nin yerine Arap askerler konuşlanacak

Amerikan basınının saygın kuruluşlarından Wall Street Journal
, ABD
Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde özellikle terör örgütü YPG
bölgesinde yoğun bulunan Amerikan askerlerini geri çekmek bunların yerine ise Körfez ülkeleri ve Mısır'dan askerleri koymak istediğini yazdı. Gazetenin Trump yönetimine yakın isimlere dayandırdığı haberine göre Trump'ın bölgeye asker göndermesini istediği ülkeler ise Suudi Arabistan
, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Katar. Haberde, Trump'ın kısa bir süre önce göreve atadığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un söz konusu ülkelerle irtibata geçtiği kaydedildi.