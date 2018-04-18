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’nin yerine Arap askerler konuşlanacak

Giriş Tarihi: 18.4.2018
ABD’nin yerine Arap askerler konuşlanacak
Amerikan basınının saygın kuruluşlarından , Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde özellikle terör örgütü bölgesinde yoğun bulunan Amerikan askerlerini geri çekmek bunların yerine ise Körfez ülkeleri ve Mısır'dan askerleri koymak istediğini yazdı. Gazetenin Trump yönetimine yakın isimlere dayandırdığı haberine göre Trump'ın bölgeye asker göndermesini istediği ülkeler ise , Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Katar. Haberde, Trump'ın kısa bir süre önce göreve atadığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un söz konusu ülkelerle irtibata geçtiği kaydedildi.
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ABD’nin yerine Arap askerler konuşlanacak
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