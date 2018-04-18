Afrin’de yüzler Türkiye ile gülüyor

Zeytin Dalı Harekâtı ile PKK/YPG
teröründen temizlenen Afrin'de halk özgürlüğün tadını çıkarıyor. Sokaklar huzurlu, insanların yüzü gülüyor. TSK'nın kontrolü sağladığı şehir merkezine giren SABAH, değişimi Afrinliler'in ağzından dinledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, bir yandan Afrin'de güvenliği güçlendirmek için arama tarama ve mayın temizleme çalışmalarına devam ederken diğer yandan da şehir merkezi ve çevresindeki köylere teröristlerin olası sızma ve saldırılarına karşı kritik noktalarda 24 saat nöbet tutuluyor. Şehre gelen tüm araçlar ve eşyalar didik didik aranıyor. Vatandaşlar kimlik kontrolü ve üst aramasından sonra kente ve köylere giriş yapabiliyor. Siviller evlerine dönmeye devam ederken esnafın da işyerlerini açmasıyla birlikte sokaklar dolup taşıyor. Birçok sokakta pazarlar kuruluyor. Yeniden dükkânını açmanın mutluluğu yaşayan Henan Ahmed, Mehmetçik'e ve Türkiye
halkına selam gönderiyor. Ahmed, "Huzura kavuştuk. Allah'ıma şükürler olsun ki bu günleri gördük. İşlerimiz şimdilik iyi. Afrinliler evlerine dönmeye devam ettikçe her şey çok daha güzel olacak. Allah Türk ordusundan razı olsun" dedi. ADLİYE VE MECLİS AÇILDI
Afrin'de kontrolün sağlanmasıyla birlikte terör örgütüne ait izler de birer birer siliniyor. PYD/YPG'nin sözde kanton binası olarak kullandığı bina, Afrin Meclisi
'ne dönüştürüldü. Teröristlerin tedavisi için kullanılan özel hastane de Afrin Hastanesi
'ne çevrildi. Kapısında Kürtçe, Arapça ve Türkçe 'Adalet Sarayı' yazan bir adliye de açıldı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında kurulan Afrin Meclisi ile ilgili bilgi veren SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Yerel meclis kısa sürede halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başlayacak. Öncelikli hedefimiz, içme suyu, elektrik, sağlık ve eğitim alanında hizmetlerin bir an önce düzenli şekilde verilmesi için çaba sarf edeceğiz. Afrin'de örnek bir yönetim modeli oluşturacağız" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı
ekiplerimiz de bölgede sağlık hizmetleri planlaması yaptı. Afrin'de bir hastane, bir mobil sağlık aracı ve bir mobil sağlık TIR'ı hizmet veriyor. AFAD koordinasyonunda bölgeye Türkiye'den insani yardım ulaştırılmaya da devam ediliyor. Türkiye Diyanet Vakfı da (TDV) şehir merkezi ve köylerde yaşayan sivillere el uzatıyor. TDV Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, "Temel insani malzemelerin yer aldığı yardım paketlerimizi bölge halkına ulaştırıyoruz. Suriye'de kurulan fırınlarda üretilen 16 bin ekmek, içinde gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunan 855 gıda kolisi, su, 500 çocuk bezi, 100 hasta bezi, 24 soba, 375 çarşaf, 50 branda, 545 battaniye, 14 çadır, 645 yatak, 800 oyuncağı Afrinlilere ulaştırdık" dedi. PKK/YPG'li teröristlerin tahrip ettiği dini merkezlere yönelik çalışmalar da yürüten TDV, Cinderesi'nde hasar gören 3 caminin hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki günlerde tadilatına başlayıp halkın hizmetine sunacak. Afrin'de bulunan diğer camilerin keşifleri de Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte tamamlanarak bölgede dini hayatın da hızla normale dönmesi için çalışmalar yapılacak. TÜRK DOKTORLARDAN ALLAH RAZI OLSUN
PKK/YPG'lilerin kullandığı hastaneyi Afrin Hastanesi adıyla halkın hizmetine sunan Türk sağlık ekipleri de yüzleri güldürüyor. Hastaneye getirilen Dilvan Şexo "Rahatsızlanınca aradım. Beni askeri ambulansla alıp buraya getirdiler. Doktorlar benimle ilgilendi. İlaçları da ücretsiz aldım. Allah Türkler'den razı olsun" dedi.