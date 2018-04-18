Ağrı, Amanoslar ve Siirt’te PKK’ya darbe

Ağrı
'nın Doğubayazıt ilçesi ile Hatay'ın Amanoslar bölgesindeki terör hedeflerine 15-16 Nisan'da düzenlenen hava harekâtlarında 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Hatay Valiliği, son 5 ay içinde örgütün lider kadrosundan teröristlerin de bulunduğu 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Siirt
'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda da 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bu arada PKK'ya soluk aldırmayan güvenlik birimleri, yeni güvenlik stratejisi kapsamında beyin takımına ağır darbe vurarak, terör örgütünün organize hareket etme kabiliyetini yok etti. Kandil ile Türkiye'ye sızan teröristler arasında köprü vazifesi gören ve yurt içindeki eylemleri organize etmek için görevlendirilen sözde üst düzey kadroların etkisiz hale getirilmesi ile dağılma süreci hızlandı. Son 3 ay içinde Kandil'in görevlendirdiği 113 'terör organizatörü' etkisiz hale getirildi.
Sırrıberk ARSLAN-Erkam ÇOBAN-Davut AGAH