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'da başsız ceset paniği

'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Winstadt kasabası yakınlarında bulunan başsız ceset paniğe yol açtı. Bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri şaşkınlıklarını gizleyemediler

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:07
Almanya'da başsız ceset paniği

'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Winstadt kasabası yakınlarındaki Reims Kanalı'na atılan cansız manken paniğe yol açtı. Bir kişinin başsız ceset gördüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, cansız manken ile karşılaştılar.

BAŞSIZ VE KANLAR İÇİNDE BİR CESET

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Winstadt kasabası yakınlarında Reims Kanalı'nda yürüyüş yapan bir kişinin başsız ve kan içinde bir ceset gördüğü ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. İhbarı yapan kişi, çok korktuğunu belirtti.

KARANLIK NEDENİYLE ANLAŞILMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cansız manken ile karşılaştılar. Polis sözcüsü ise, etrafın karanlık olması nedeniyle cansız mankenin ilk bakışta başı kesilmiş bir kadın vücudu olarak göründüğünü ifade ederek, olayla ilgili araştırma başlatıldığını bildirdi.

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Almanya'da başsız ceset paniği
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