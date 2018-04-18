Animasyon karakterine benzemen için binlerce dolar harcadı
ABD'li ünlü model animasyon karakteri Jessica Rabbit'e benzemek için 50 bin dolar harcadı. animsyon karakterinin vücut hatlarının kendisi için ilham kaynağı olduğunu söyleyen model defalarca bıçak altına yattı. Geçirdiği estetik operasyonlara rağmen istediği sonuca ulaşamadı ve eleştirilerin odağı haline geldi
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:56Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 11:59
ABD'li bir model animasyon karakteri Jessica Rabbit'e benzemek için binlerce dolar harcadı. Estetik operasyonlar sonucu ortaya çıkan görüntü ise bu oldu...