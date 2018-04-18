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karakterine benzemen için binlerce dolar harcadı

ABD'li ünlü model karakteri Jessica Rabbit'e benzemek için 50 bin dolar harcadı. animsyon karakterinin vücut hatlarının kendisi için ilham kaynağı olduğunu söyleyen model defalarca bıçak altına yattı. Geçirdiği estetik operasyonlara rağmen istediği sonuca ulaşamadı ve eleştirilerin odağı haline geldi

Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 11:59
Animasyon karakterine benzemen için binlerce dolar harcadı

ABD'li bir model karakteri Jessica Rabbit'e benzemek için binlerce dolar harcadı. Estetik operasyonlar sonucu ortaya çıkan görüntü ise bu oldu...

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Animasyon karakterine benzemen için binlerce dolar harcadı
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