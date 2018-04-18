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Çipras’tan Türkiye’ye barış ve dostluk mesajı

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Çipras’tan Türkiye’ye barış ve dostluk mesajı
Başkanı son günlerde - Atina ilişkilerinde yaşanan gergin ortamı gidermek amacıyla Türkiye ile "işbirliği, barış ve dostluk" istediğini söyledi. Kaş ilçesi karşısındaki 200 hanelik Metis adasını ziyaret eden Çipras, Miyas halkının karşı kıyıdaki Türk halkıyla arasındaki dostluğun herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Öte yandan Yunan Sahil Güvenlik'in, bayrak krizinin yaşandığı kayalığın da yer aldığı adalara hiçbir Yunan teknesini yaklaştırmadıkları açıklandı.
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Çipras’tan Türkiye’ye barış ve dostluk mesajı
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