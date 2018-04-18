Çipras’tan Türkiye’ye barış ve dostluk mesajı

Yunanistan
Başkanı Aleksis Çipras
son günlerde Ankara
- Atina ilişkilerinde yaşanan gergin ortamı gidermek amacıyla Türkiye ile "işbirliği, barış ve dostluk" istediğini söyledi. Kaş ilçesi karşısındaki 200 hanelik Metis adasını ziyaret eden Çipras, Miyas halkının karşı kıyıdaki Türk halkıyla arasındaki dostluğun herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Öte yandan Yunan Sahil Güvenlik'in, bayrak krizinin yaşandığı kayalığın da yer aldığı adalara hiçbir Yunan teknesini yaklaştırmadıkları açıklandı.