Dünyaya düşen elmas meteoru

Kayanın ait olduğu "öngezegenin" milyarlarca yıl önce Merkür ya da Mars büyüklüğünde iken gerçekleşen bir çarpışma sonucu parçlandığı düşünülüyor.

Nature Communications isimli yayın organında yayımlanan araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarına göre bu çaptaki bir elması oluşturacak basınç ancak bu büyüklükteki bir gezegende bulunabilir.

DAĞILAN PARÇALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR YAPILDI

Araştırmacılar, Sudan'ın kuzeyindeki Nubian çölüne dağılan parçalar üzerinde üç farklı mikroskopla inceleme yaparak, 2008 TC3 adı verilen asteroidin mineral ve kimyasal karakteristiğini ortaya koydu.

BU BASINÇ YALNIZCA BİR GEZEGENİN GÖVDESİNDE OLABİLİR

Bilim insanları, inceledikleri elmas içinde bulunan bazı materyallerin ancak 20 gigapascal üzerinde oluşabileceği sonucuna vardı. Bu basınç seviyesinin ise ancak "büyük bir gezegen gövdesinde" ortaya çıkabileceğini savundu.

İsviçre'deki Lozan Federal politeknik okulundan Farhang Nabiei, bu inceleme ile "ortadan kaybolmuş bu büyüklükteki bir kütleye ait ilk ikna edici delilin elde edildiğini" söyledi.