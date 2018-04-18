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, 'a verdiği ""ı geri alacak

'nın, 2001'de dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Beşşar 'e verilen ülkenin en yüksek dereceli nişanı "Legion d'honneur"ü geri alacağı açıklandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin nişanı geri almak için girişim başlattığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 23:45 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 23:46
Fransa, Esad'a verdiği Büyük Haçı geri alacak

'ın, 'de babası Hafız Esed'in ardından 2000 yılında göreve başladığı belirtilen haberlerde, 2001'de 'ya bir ziyaret gerçekleştirdiği ve dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın elinden, ülkenin en yüksek dereceli nişana "Legion d'honneur" layık görüldüğü kaydedildi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Esad'in 5 dereceden oluşan nişanın en yüksek derecesi olan "" ile taltif edildiği belirtildi. Kamu yayıncısı France Info, 'nın, nişanın geri alınması için gerekli prosedürü başlattığını yazdı.

MUSSOLİNİ'DEN NAPOLYON'A KADAR...

Daha önce Mussolini, Çavuşesku ve Kaddafi gibi isimlere de verilen nişanı, Napolyon Bonapart'ın 1802'de kurdurduğu asker ve sivillerin yer aldığı bir kurum veriyor. Büyük Üstad ve Büyük Şansölye tarafından idare edilen kurumun, 400'e yakın çalışanı bulunuyor.

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Fransa, Esad'a verdiği "Büyük Haç"ı geri alacak
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