Kalp ritmi için kahve ve kabuklu kuruyemiş

Avustralyalı bilim insanları günde 3 fincan ve bir avuç kabuklu yemişin kalp ritmini dengelediğini öne sürdü. Daha önce yetişkinler üzerinde yapılan 334 bin 500 civarında çalışmayı inceleyen uzmanlar kahvenin içindeki kafeinin anormal kalp ritmine neden olan adenozin isimli kimyasal madenin açığa çıkmasını engellediğini belirtti. Günde en az üç fincan kahve içen insanların yüzde 13'ünün bu rahatsızlığa yakalanma riskinin daha az olduğu belirlendi. Başka bir çalışmada da fındık, antep fıstığı, kaju, yer fıstığı, çam fıstığı, ceviz ve badem gibi yemişlerden haftada üç porsiyon yemenin de atrial fibrisyon yani kalp çarpıntılarını azalttığı ortaya çıkmıştı.

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