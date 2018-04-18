Kimyasal heyet bugün gidiyor

Suriye'nin Doğu Guta
bölgesinde 7 Nisan'da düzenlenen ve en az 70 kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısına dair kanıtları toplamak için bölgeye gidecek heyetin bugün olay yerine girebileceği öğrenildi. Rus yetkililer, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından görevlendirilen heyetin çarşam
ba itibariyle Duma'da incelemeler gerçekleştirmesine izin verileceğini aktardı. Heyet, kimyasal silahların kullanıldığı bölgeye ABD, İngiltere ve Fransa'nın Şam rejimine yönelik saldırılar düzenlediği cumartesi günü Suriye'ye ulaşmış fakat o günden beri Duma'ya girişlerine izin verilmemişti. OPCW görevlileri, yaptıkları inceleme sonucunda bölgede kimyasal silah kalıntısı bulunup bulunmadığını açıklayacak. OPCW'deki ABD temsilcisi, Rusya
'nın bu süreçte delillerle oynayabileceği uyarısında bulunurken BBC'ye konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavron, "Rusya'nın kanıtlarla oynamayacağını garanti ederim" dedi. Rus yetkili: görüntüler sahte
Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, Doğu Guta'ya bağlı Duma'da, kimyasal saldırı anında çekilen görüntülerin sahte olduğunu öne sürdü.