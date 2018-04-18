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Kraliyet ailesinde Türk modacı için kavga çıktı

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Kraliyet ailesinde Türk modacı için kavga çıktı
İngiliz basını, Kraliyet ailesi içinde Türk modacı için yaşanan sürtüşmeyi konuşuyor. Basında çıkan haberlere göre, Kraliyet ailesinin müstakbel gelini Meghan Markle'nin Türk modacıyla gelinlik için anlaşmasına Cambridge Düşesi bozuldu. Kate Middleton'ın, düğündeki kıyafetini dikmesi için çok önce Erdem Moralıoğlu ile anlaştığı bildirildi. Şimdi gözler düğünde kimin 'Erdem' imzalı' kıyafet giyeceğinde. 'de birçok ödül alan Erdem Moralıoğlu, sadece Kraliyet ailesinin değil Hollywood yıldızlarının da tercihi...
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Kraliyet ailesinde Türk modacı için kavga çıktı
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