Kraliyet ailesinde Türk modacı için kavga çıktı

İngiliz basını, Kraliyet ailesi içinde Türk modacı Erdem Moralıoğlu
için yaşanan sürtüşmeyi konuşuyor. Basında çıkan haberlere göre, Kraliyet ailesinin müstakbel gelini Meghan Markle'nin Türk modacıyla gelinlik için anlaşmasına Cambridge Düşesi Kate Middleton
bozuldu. Kate Middleton'ın, düğündeki kıyafetini dikmesi için çok önce Erdem Moralıoğlu ile anlaştığı bildirildi. Şimdi gözler düğünde kimin 'Erdem' imzalı' kıyafet giyeceğinde. İngiltere
'de birçok ödül alan Erdem Moralıoğlu, sadece Kraliyet ailesinin değil Hollywood yıldızlarının da tercihi...