Kuzey Kore’nin kaçırdığı sinemacı öldü

Güney Kore'nin 1970'li yıllarda en ünlü sinema sanatçılarından biri olan ve Kuzey Kore tarafından film yapması için kaçırılan Choi Eunhee, 92 yaşında hayata veda etti. Pazartesi günü Güney Kore'de tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Choi'nin kariyeri 1947'de başlamıştı. Choi, Hong Kong'lu işadamları olduğunu iddia eden birkaç kişi tarafından uyutulduktan sonra kaçırılmış, gözlerini Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da açmıştı. Daha sonra Choi'nin eşi Shin de kaçırılmış ve Kuzey Kore'de film çekmeleri için baskı yapılmıştı. İstenilen filmleri çeken çift, kaçırıldıktan 8 yıl sonra Viyana'ya kaçmayı başarmıştı.

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