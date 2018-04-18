Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kuzey Kore’nin kaçırdığı sinemacı öldü

’nin kaçırdığı sinemacı öldü

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Kuzey Kore’nin kaçırdığı sinemacı öldü

Güney Kore'nin 1970'li yıllarda en ünlü sinema sanatçılarından biri olan ve tarafından film yapması için kaçırılan Choi Eunhee, 92 yaşında hayata veda etti. Pazartesi günü 'de tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Choi'nin kariyeri 1947'de başlamıştı. Choi, 'lu işadamları olduğunu iddia eden birkaç kişi tarafından uyutulduktan sonra kaçırılmış, gözlerini Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da açmıştı. Daha sonra Choi'nin eşi Shin de kaçırılmış ve Kuzey Kore'de film çekmeleri için baskı yapılmıştı. İstenilen filmleri çeken çift, kaçırıldıktan 8 yıl sonra Viyana'ya kaçmayı başarmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Kore’nin kaçırdığı sinemacı öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN