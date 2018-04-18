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Punkçı kaplumbağa yok olma tehlikesinde

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Punkçı kaplumbağa yok olma tehlikesinde
Sadece 'nın Queensland eyaletindeki Mary Nehri'nde yaşayan ve kafasında yetişen su yosunları dolayısıyla Punkçı Kaplumbağa adıyla da anılan Mary Nehri kaplumbağasının soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Londra Zooloji Merkezi adlı kuruluş, geçen hafta yayımladığı 'Tehlikedeki 100 tür listesi'nde, söz konusu kaplumbağalara 29'uncu sırada yer verdi. Uzmanlar Mary Nehri kaplumbağalarının eşsiz bir doğa mirası olduğunu ve dünyada yaşam alanı sınırlı olan bu hayvanların korunması için çaba gösterilmesi gerektiğini aktardı. DIŞ HABERLER
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Punkçı kaplumbağa yok olma tehlikesinde
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