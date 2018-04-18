Saçınızın renginde 124 genin rolü var

Bilim insanları, insan saçının renginde 124 genin rol oynadığını belirledi. Science Daily'nin haberine göre, araştırmacılar, Avrupa kökenli 300 binden fazla kişinin DNA verilerini analiz etti. Saç rengini genetik bilgilerle karşılaştıran araştırmacılar, saç renginde 124 genin etkili olduğunu ortaya koydu. Daha önce bu sayı 100'den azdı. İngiltere'deki Kings Collage Üniversitesi'nden Tim Spector, "Pigmentasyon konusunda bugüne kadar yapılmış en büyük genetik araştırma. Cilt kanserinin agresif bir formu olan melanom gibi hastalıkları daha iyi anlamamızı sağlayacak" dedi.

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