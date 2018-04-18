Şırnak şehitlerine binler veda etti

Şırnak
'ta PKK'lı teröristlerin Bestler-Dereler bölgesindeki Kuyutepe üs bölgesine saldırısı sonucu şehit olan 3 askeri, son yolculuklarında binlerce vatandaş uğurladı. Terhisine 8 gün kala şehit olan ve sosyal medyadaki "Yorulduk, üşüdük ama hiç yılmadık. Yolumuzdan dönmedik. Vatan için, din için şehitlerimiz için buradayız" paylaşımıyla yürekleri burkan Onbaşı Mehmet Volkan
(25), için memleketi Adana'da tören düzenlendi. Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, baba Şevket Volkan, "Sen cennete gideceksin. O teröristler de cehennemi boylayacak" diye ağıt yaktı. Şehit Mehmet Volkan, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi. Terhisine bir hafta kala şehit olan Er Baki Afşar (21) için memleketi Çorum'da Akşemseddin Camisi'ndeki törene, aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Şahin Kılıçarslan'ın da bulunduğu 5 bin kişi katıldı. Şehidin annesi Nurdan Afşar'ı bir kadın subay teselli etti. Şehit Afşar Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Muğdat Çelik (44) için memleketi Van Erciş'teki Hazreti Ömer Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende PKK karşıtı sloganlar atıldı. Şehidin oğlu asker üniforması giydi. Çelik, Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ziya RAMOĞLU-Kenan GÜL