Trump- Kim görüşmesi olmayabiir

Güney Kore, Kuzey Kore ile onlarca yıldır süren ateşkesin bir barış anlaşmasına nasıl dönüştürüleceğini değerlendirdiğini belirtirken, ABD'li yetkililer Kuzey Kore lideri ile ilk defa en üst düzeyde bir toplantı yapıldığını teyit ettiler.

ABD dışişleri bakanı adayı ve CIA Direktörü Mike Pompeo'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında planlanan zirveyi görüşmek üzere Mart ayının sonunda Pyongyang'ı ziyaret ettiği ve Kim ile gizlice görüştüğü dün Amerikalı yetkililerce açıklandı. Pompeo'nun temasları, Trump'ın bir Kuzey Kore lideriyle görüşen ilk ABD başkanı olma isteğini gösteriyor.

TRUMP'IN KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞMESİ UMUT VERİCİ

Pompeo'nun ziyaretine ilişkin bilgi veren üst düzey Amerikalı yetkiliye göre, Pompeo'nun görüşmesi Trump'ın, Kuzey Kore ile verimli müzakerelerin mümkün olduğuna dair inancını canlandırdı.

Ayrıca, Kuzey ve Güney Kore de, 27 Nisan'da Kim ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında yapılacak zirveye hazırlanıyorlar. Bu zirvede 1950-53 Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek için bir girişim yapılması bekleniyor.

Üst düzey bir Güney Kore cumhurbaşkanlığı yetkilisi Kuzey-Güney Kore zirvesi hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Planlardan biri olarak, Kore yarımadasındaki ateşkesin bir barış rejimine geçişi olasılığını düşünüyoruz" dedi. "Ancak bu, yalnızca Kuzey-Güney Kore arasında çözülebilecek bir mesele değil. Bu, Kuzey Kore'nin yanı sıra diğer ilgili ülkelerle yakın istişareler gerektirir" dedi.

TRUMP: KUZEY-GÜNEY KORE ARASINDAKİ SAVAŞ SONA ERMEDİ

Trump da dün yaptığı açıklamada, Kuzey ve Güney Kore arasında uzun süredir var olan savaş durumunun sona ermesi yönündeki çabalara destek verdi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanlar Kore Savaşı'nın bitmemiş olduğunu bilmiyorlar" dedi. "Savaş şu anda devam ediyor. (Kuzey ve Güney Kore) bunu sona erdirmeyi konuşuyorlar. Anlaşmaya varılması için benin de desteğim var; ama görüşmek için benim onayıma ihtiyaçları yok."

Trump, Kuzey Kore ile süren diplomatik çabalarda iyi niyetin bulunduğuna inandığını söyledi, ancak ilk olarak Mart ayında önerilen ve kendisinin de Mayıs sonunda veya Haziran başlarında yapılabileceğini söylediği (Trump-Kim) zirvesinin olmayabileceğini de ekledi.

Trump, zirve gerçekleşmezse, ABD ve müttefiklerinin yaptırımlarla Pyongyang üzerinde baskıyı sürdüreceğini söyledi.