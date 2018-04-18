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Türkiye’den ’ne Afrin tepkisi

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
Türkiye’den Arap Ligi’ne Afrin tepkisi
Türkiye, Zirvesi'nde kabul edilen kararda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'den çekilmesi çağrısında bulunulmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta şu ifadeleri kullandı: " krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye'nin katkılarının görmezden gelinmesi, hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir."
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Türkiye’den Arap Ligi’ne Afrin tepkisi
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