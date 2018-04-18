Türkiye’den Arap Ligi’ne Afrin tepkisi

Türkiye, Arap Ligi
Zirvesi'nde kabul edilen kararda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'den çekilmesi çağrısında bulunulmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta şu ifadeleri kullandı: "Suriye
krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye'nin katkılarının görmezden gelinmesi, hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir."