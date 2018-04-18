Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Yolcu uçağının  motoru havada patladı

uçağının  motoru havada patladı

'de Philadelphia kentine acil iniş yapan uçağın gövdesi delindi, iki çocuk annesi bir hava akımıyla dışarı çekildi. Yaşamını yitiren kadının yanı sıra yedi yolcu da yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 08:47 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 08:50
Yolcu uçağının  motoru havada patladı

'de bir uçağı motorunun havada patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi de yaralandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu uçağının  motoru havada patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN