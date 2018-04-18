Yunan Dışişleri Bakanlığından skandal Kardak açıklaması

Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından Kardak kayalıkları ile ilgili yapılan açıklamada, "Ege'nin hukuki statüsü uluslararası hukukun teminatı altındadır. Yunanistan'ın Kardak kayalıklarındaki egemenliği 1923 Lozan, 1932 Türk-İtalyan ve 1947 Paris Antlaşmaları'nda apaçıktır" denildi.

AB'NİN SKANDAL TÜRKİYE RAPORUNA SARILDILAR!

Yunan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığının AB Komisyonunun Türkiye raporunda Kardak ile ilgili bölüm hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'yi kendine gelip, AB Komisyonu'nun raporunu öz eleştiri yapması için elverişli bir araç olarak kullanmaya ve Avrupa hukukuna saygı göstermeye davet ediyoruz. Türkiye, AB Komisyonu'nun ilerleme raporuna tahrikçi bir açıklama ile cevap vermiştir" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Kardak kayalıklarının Türkiye'ye ait olduğunu belirtmişti.

"KARDAK BENZERİ GİRİŞİMİ" BAŞBAKAN DUYURMUŞTU

"Kardak kayalıklarına benzer bir girişim" olarak tanımladığı olayın Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan kayalıklarda meydana geldiğini, dikilen Yunan bayrağının ise Sahil Güvenlik birimleri tarafından kaldırıldığı bilgisini paylaşarak şu mesajları verdi:

KARŞILIĞINI VERİRİZ

Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik, komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar, oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız.



İLGİNÇ ZAMANLAMA

Olayın Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugün Kaş'ın karşısında bulunan Metis adasındaki programı öncesinde gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Çipras'ın burada "Türk - Yunan anlaşmazlıklarının barışçıl ve diyalog yoluyla giderilmesi" yönünde mesajlar vermesi bekleniyordu.



'CİDDİYE ALMAMAK LAZIM'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir: LefkoşaYürüyüşü" için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndegazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik provokatif bir dil kullanan Yunanistan'a tepki gösteren Çavuşoğlu, "Yunanistan, halkına ekonomik sıkıntıları unutturabilmek için Türkiye'yi gündeme getiriyor.'Ankara'ya 1 saatte gireriz' diyorlarmış. Siz Ankara'ya 1 saatte uçakla bile gelemezsiniz. Senin etin ne budun ne? Çok ciddiye almamak lazım" diyerek cevap verdi.



'TAHRİKTEN UZAK DUR'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanlığı'nda ortak toplantıda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu da Bayrak krizinden önce yaptığı değerlendirmede son dönemlerde yaşanan gerilimlere değindi. Yunanistan'a gerginliğe neden olacak adımlardan kaçınması mesajını veren Çavuşoğlu, "Yunanistan bizim komşumuzdur, ilişkilerimizi geliştirmek için çeşitli adımlar da attık. Sorunlar var elbette, çözüm bulmak için görüşmeleri de sürdürüyoruz. Kimin olduğu belli olmayan adacıklar var, bu konuda görüş birliği yok. Yapılması gereken şey gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır" dedi.