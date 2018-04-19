Bakan Çelik’ten AB raporuna ağır eleştiri: ‘Vizyonsuz içeriksiz’

Avrupa Birliği (AB
) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
, AB Komisyonu Türkiye
ilerleme raporu 2018'e ve Genişleme Strateji Belgesi'ne sert tepki gösterdi. Basın toplantısı yapan Çelik, "İlişkilerin yoğunluğu, boyutu, perspektifini anlamaktan uzak, vizyonsuz, içeriksiz, gelişmelerin gerisinde bir rapor" dedi. Terör örgütü FETÖ
'nün masum bir sivil örgütüymüş gibi gösterilmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Çelik, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin yapılan değerlendirmelerinin de "köksüz eleştiri" olduğunu vurgularken, Türkiye'nin "Göç Anlaşması" ile Avrupa'nın demokrasi ve güvenliğini koruduğunu belirtti. PKK
konusunda da somut uygulamalarını görmek istediklerini vurgulayan Çelik, PKK'nın cami ve Türklere yönelik saldırıları karşısındaki sessizliği kınadıklarını belirtti. 'FETÖ' TEPKİSİ
AB Komisyonu Raporu'na ilişkin, Dışişleri Bakanlığı
'ndan da tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, raporda FETÖ tehdidine dair herhangi bir konuya değinilmemesini vahim bir eksiklik olarak değerlendirdi.