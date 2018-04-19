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Faciayı engelledi

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Giriş Tarihi: 19.4.2018
Faciayı kadın pilot engelledi
ABD'de Southwest Airlines'a ait Boeing 737-700 yolcu uçağının motorunda gerçekleşen patlama sonrası uçak Philadelphia kentine acil iniş yaptı. Bir kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı uçağı, Tammi Jo Shults büyük bir facia oluşmadan indirmeyi başardı. 149 kişi taşıyan uçağın bir penceresi, kanatları ve gövdesi hasar görmüştü. Kontrol kulesi kayıtlarında Shults'ın telaşa kapılmadan "Gövde delindi ve bir kişi dışarı çekildi. Bizi tıbbi müdahale ekipleri karşılayabilir mi" dediği duyuldu. Pilotun uçağı hızlı bir şekilde indirdiği ve yolcuların tavandan inen oksijen maskelerini taktığı bildirildi. Shults ülke basınında "kahraman pilot" ilan edildi. Hava akımı nedeniyle patlayan pencereden fırlayan ve ardından yolcular tarafından içeri çekilen iki çocuk annesi Jennisfer Riordan hayatını kaybetmişti.
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Faciayı kadın pilot engelledi
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