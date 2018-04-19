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Gezegen avcısı uydusu fırlatıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık dairesi , Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri ve varsa farklıyaşam formlarını araştırmak amacıyla Uydusunu Floridadaki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı. Tess, NASA'nın yeni uzay teleskobu a SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 17:09
Gezegen avcısı Tess uydusu fırlatıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık dairesi , Güneş Sistemi'nin ötesindeki binlerce dünyayı bulmak amacıyla Uydusunu Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı.

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Gezegen avcısı Tess uydusu fırlatıldı
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