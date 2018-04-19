Gezegen avcısı Tess uydusu fırlatıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık dairesi NASA, Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri ve varsa farklıyaşam formlarını araştırmak amacıyla Tess Uydusunu Floridadaki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı. Tess, NASA'nın yeni uzay teleskobu a SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
Giriş Tarihi: 19.4.2018 17:03Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 17:09
Amerikan Uzay ve Havacılık dairesi NASA, Güneş Sistemi'nin ötesindeki binlerce dünyayı bulmak amacıyla Tess Uydusunu Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı.