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Son Dakika: savaş uçakları Suriye'de 'ı vurdu

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Irak savaş uçaklarının Başbakan'ın talimatı ile Suriye'de bulunan terör örgütü 'ın mevzilerinin vurulduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 15:03
Son Dakika:Irak savaş uçakları Suriye'de DEAŞ'ı vurdu

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanının (Başbakan) talimatları doğrultusunda savaş uçakları Irak sınırından Suriye topraklarındaki terör örgütü mevzilerini vurdu." ifadeleri yer aldı.

DEAŞ'IN BÖLGEDE YENİLMESİNE YARDIMCI OLACAKLARINI BİLDİRDİLER

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye topraklarındaki mevzilerine yönelik söz konusu hava saldırısının örgütün Irak'a tehdit oluşturmasından dolayı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bunun DEAŞ'ın bölgede de yenilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, son dönemde yaptığı basın toplantılarında ülke içerisinde askeri olarak bitirdiklerini söylediği DEAŞ'la mücadelelerini, ülke dışına taşıdıklarını söylüyordu.

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Son Dakika:Irak savaş uçakları Suriye'de DEAŞ'ı vurdu
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