Son Dakika:Irak savaş uçakları Suriye'de DEAŞ'ı vurdu

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanının (Başbakan) talimatları doğrultusunda savaş uçakları Irak sınırından Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ mevzilerini vurdu." ifadeleri yer aldı.

DEAŞ'IN BÖLGEDE YENİLMESİNE YARDIMCI OLACAKLARINI BİLDİRDİLER

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye topraklarındaki mevzilerine yönelik söz konusu hava saldırısının örgütün Irak'a tehdit oluşturmasından dolayı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bunun DEAŞ'ın bölgede de yenilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, son dönemde yaptığı basın toplantılarında ülke içerisinde askeri olarak bitirdiklerini söylediği DEAŞ'la mücadelelerini, ülke dışına taşıdıklarını söylüyordu.