NATO’dan Türkiye’ye üst düzey görev

NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi pazartesi günü gerçekleştirdiği Ankara
ziyaretiyle ilgili konuştu. Stoltenberg, NATO'nun yeni oluşturacağı "çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nün komutasını iki dönem Türkiye
'nin üstleneceğini söyledi. Görev gücünde 5 bin asker olacak ve NATO'nun acil mukabele gücünden daha hızlı hareket edecek. Ajanslardaki bilgilere göre NATO üyesi ülkeler görev gücüne sırayla ev sahipliği yaparak komutasını üstlenecek. Birliğin kurulmasına 2014'te karar verilmişti.