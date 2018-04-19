Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik sında 2 kişi yaralandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 07:36
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
, Kemalpaşa Mahallesi Eski Stat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıklar Mahallesi istikametine seyir halinde olan A.S. idaresindeki 55 JR 551 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden 'nin(36) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Galip Erişte ve motosiklette yolcu olarak bulunan Serap Erişte (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan plakasız motosiklet otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN